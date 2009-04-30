Manavgat'ta polise saldırı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, gıyabi tevkif kararıyla aranan bir zanlının bulunduğu eve düzenlenen operasyonda açılan ateşten 2'si polis 4 kişi yaralandı.



AA muhabirinin Antalya Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan'dan aldığı ilk bilgiye göre, Manavgat polisi, hakkında adi bir suçtan gıyabi tevkif kararı bulunan kişinin Bahçelievler Mahallesi Seher Apartmanı'nın beşinci katında saklandığı bilgisine ulaşarak, daireye operasyon düzenledi.



Operasyon sırasında polise silahla karşılık veren C.E. ve evde bulunan bir kişi ile 2 polis yaralandı.



Yaralılar Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, apartman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.



Emniyet Müdürü Arslan, olayın terörle ilgisi olmadığını, zanlının adi bir suçtan gıyabi tevkif kararıyla arandığını belirtti.



