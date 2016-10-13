Manavgat'ta içme suyuna fazla miktarda klor karıştı

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde pompadaki klor deposunun patlaması sonucu içme suyuna fazla miktarda klor karıştı. İlçedeki 11 mahalle durumdan etkilenirken, ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

DHA'da yer alan habere göre, Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde pompadaki klor deposunun patlaması sonucu içme suyuna fazla miktarda klor karıştı. İlçedeki 11 mahalle durumdan etkilenirken, ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Klor karışmış sudan içtiği tahmin edilen öğrenciler ise hastanelere başvurdu.

Manavgat Irmağı'nın batı yakasındaki mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılayan Şelale İstasyonu'ndaki klor deposunun patlaması sonucu suya yüksek seviyede klor karıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) tarafından ırmağın batı yakasındaki Aşağıhisar, Eskihisar, Yukarıhisar, Aydınevler, Bahçelievler, Mimarsinan, Kasaplar, Kavaklı, Milli Egemenlik, Çağlayan ve Hatıplar mahallelerine su verilmesi durduruldu.

Büyükşehir Belediyesi Manavgat Koordinatörü İbrahim Büküş, "Sabah saatlerinde Şelale pompalarında bulunan klor depolarından biri patladı. İçme suyuna yüksek miktarda klor karıştı. 11 mahalleyi etkileyen bu durum nedeniyle bu mahallelere içme suyu vermeyi kestik. Vatandaşlarımız ikinci bir duyuruya kadar içme sularını kullanmasın" dedi.

Klor karışmış sudan içtiği belirtilen bölgedeki çok sayıda öğrenci de rahatsızlanarak ilçedeki çeşitli hastanelere başvurdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, olay nedeniyle bölgedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini söyledi.

Valilik'ten açıklama

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgi notunun paylaşıldığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Manavgat İlçesi'nde 13.10.2016 günü saat 11.30 civarında bir ilkokulda çocukların rahatsızlanması hakkında bilgi ulaşması üzerine Manavgat Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri tarafından yapılan inceleme ve ölçümler sonucunda şehir şebeke içme suyunda 5 ppm ile 7 ppm arasında klor tespit edilmiştir. ASAT tarafından konu hakkında yapılan açıklamada klor dozlama pompasının ayarının artması sonucu içme suyunda klor miktarının arttığı belirtilmiştir. Bu nedenle 11 mahallede ASAT tarafından su verilmesi işleminin durdurulduğu, belediye ve Manavgat Toplum Sağlığı Merkezi tarafından konu hakkında halka uyarıcı bilgilendirme yapılmıştır. Okullarda ve evlerinde içme suyundaki fazla doz klordan etkilenen kişiler 112 ambulansları ve kendi olanakları ile ilçemizde yer alan Manavgat Devlet Hastanesi'ne 46 ve özel hastaneler acil servislerine 64 kişi olmak üzere toplam 110 kişi başvuruda bulunmuş, 15 kişi tedavileri yapılarak taburcu edilmiştir. Hastanelere başvuran hastaların muayene ve tedavileri devam etmektedir. Hastanelere dağılım listesi; Manavgat Devlet Hastanesi 46, Özel Manavgat Yaşam Hastanesi 36, Side Özel Anadolu Hastanesi 18, Özel Bilgi Hastanesi 5, Özel Akdeniz Hastanesi 5."