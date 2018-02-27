Manavgat'ta hortum seraları vurdu

Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, dün gece yağış sonrası hortum oluştu. Kabak ve salatalık ekili seraları vuran hortum, 10 dönümden fazla alanda zarara neden oldu.

Manavgat\'a bağlı Çakış Yeniköy mevkiinde Büklüce ve Denizyaka mahallelerinde dün saat 22.00 sıralarında şiddetli yağmurun ardından hortum meydana geldi. Hortum bölgedeki 10 dönümden fazla serada zarara neden oldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Hortumdan kaynaklanan zararın bu çalışma sonrası ortaya çıkacağı belirtildi.

Üreticilerden Alibaz Çolpak, \"5 dönüm seram hortumdan büyük zarar gördü. İçinde kabak ve salatalık ekiliydi. Yetkililerden bizlere sahip çıkmalarını bekliyoruz\" dedi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, hortumda seraları zarar gören çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Metin, \"Burada çiftçimizin yapacağı hiçbir şey yok. Allah\'tan gelen doğal afet. Çiftçimize ancak TARSİM sigortalarını yaptırmalarını tavsiye edebiliyorum. Çiftçilerimiz TARSİM yaptırmış olsaydı zararlarını sigorta karşılardı\" diye konuştu.

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