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Manavgat'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 61 yaşındaki Kerim Manay, yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı

24 Ekim 2017 17:13

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 61 yaşındaki Kerim Manay, yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Manavgat D-400 kara yolu Side kavşağında meydana geldi. Kerim Manay\'ın kullandığı 07 GIU 92 plakalı hafif ticari araç ile E.A.\'nın yönetimindeki 16 NEB 63 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, refüje savruldu. Kazada, Manay ile E.A. ve yanındaki D.Y., yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Manay, ambulansla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. E.A. ve D.Y. ise Manavgat Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle D-400 kara yolunda ulaşım, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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