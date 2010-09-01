-MANAVGAT'TA DEVRİLEN TUR OTOBÜSÜ MANAVGAT (A.A) - 01.09.2010 - Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Beşkonak Karabük köyünde tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan turistlerden bazılarının kimlikleri belirlendi. Kazada yaralanan Helmut Waibel, kazayı küçük sıyrıklarla atlattığını belirterek, ''Otobüs biraz hızlıydı. Kaza sonrasında herkesin durumu iyi görünüyordu. Olay yerinden geçen başka bir araçtaki doktor olay yerinde yaralılara müdahale ederek, yardımcı oldu'' dedi. Kazadan yine hafif sıyrıklarla kurtulan Michael Arb ise şoförün fren yapmayı deneğini, başarılı olamayınca daha tehlikeli olan sol taraf yerine, otobüsü bilerek yamaca çarptırarak, durdurmayı denediğini söyledi. Side Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Şükür Harmanda, hastanelerine gelen 10'u Alman, 1'i İtalyan turistlerin tamamının sağlık durumlarının iyi olduğunu, yaralıların son kontorlleri yapıldıktan sonra taburcu edileceklerini bildirdi. Side Anadolu Hastanesindeki yaralıların kimlikleri şöyle: Alexander Arb (9), Petra Arb (40), Isabella Arb (12), Michael Arb (46), Manuel Waıbel (16), Helmut Waıbel, Sarah Schmıtz (18), Julia Obermarzoner (12), Erich Obermarzoner (53), Renate Schmıtz (43) ile İtalyan vatandaşı Ulrike Runggalddier (49). Öte yandan Serik'teki hastanelere kaldırılan 4 Alman turistten birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hasan Saraç'ın kullandığı ve rafting için Köprülüçay'a giden turistleri taşıyan 07 TAV 65 plakalı tur otobüsü, Manavgat'ın Beşkonak beldesi Karabük köyü yakınlarında devrilmişti.