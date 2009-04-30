Manavgat'ta çatışma

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda yaralı yakalanan zanlının, Kemer'de alkol komasına girerek ölen 3 Alman gencin kaldığı otele içki dağıtımı yapan şirketin tutuklama kararıyla aranan sahibi olduğu bildirildi.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kemer'de geçen ay sonunda aldıkları alkol sonucu komaya giren ve biri aynı gün, diğer ikisi de götürüldükleri Almanya'da yaşamını yitiren üç gencin kaldıkları otele içki dağıtımı yapan ve hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan şirketin sahibi C.E'nin Manavgat'ta Bahçelievler Mahallesi Seher Apartmanı'ndaki bir dairede bulunduğu belirlendi.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ekiplerince bu daireye düzenlenen operasyonda, C.E ve kardeşi H.İ.E. tarafından polislere ateş açıldı. C.E ve H.İ.E ayaklarından yaralanarak yakalanırken, polis memurları H.Ç ve Y.G de çatışma sırasında yaralandı. Yaralılar, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kolundan yaralanan polis memuru H.Ç buradan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Hakkında tutuklama kararı vardı



Almanya'dan tatil için geldikleri Antalya'nın Kemer ilçesinde, aldıkları alkol sonrası komaya giren 7 Alman öğrenciden 3'ünün ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili, gençlerin kaldığı otele içki dağıtımı yaptığı iddia edilen şirketin sahibi C.E. hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.



Polis ve jandarma tarafından aranan C.E'nin, geçen yıl Manavgat ilçesinde sahte ve kaçak içki satışına yönelik operasyonda gözaltına alınarak tutuklandığı, bir süre sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

