Manavgat'ta ağır bilanço

Manavgat ilçesinde 6 gün süren orman yangınında yaklaşık 16 milyon 500 bin ağaç kül oldu. TEMA Vakfı Ege Bölgesi Proje Sorumlusu Orman Yüksek Mühendisi Mahir Keskin, ağaçların odun değerinin 2 bin katı fonksiyonel değerleri olduğunu belirterek, yanan ağaçlardan kaynaklanan fonksiyonel değer kaybının 44 milyar YTL'yi bulduğunu belirtti. Keskin, yanan alanın yeniden ağaçlandırılması için ise 22 milyon YTL gerekeceğini belirtti.



TEMA Vakfı Ege Bölgesi Proje Sorumlusu Orman Yüksek Mühendisi Mahir Keskin, Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 6 gün süren yangının, Türkiye'ye maliyetinin büyük ölçüde hesaplanabileceğini söyledi. 1 hektarlık kızıl çam orman alanında ortalama 1500 ağaç bulunduğunu kaydeden Mahir Keskin, “Manavgat'ta 4 bin 550 hektarı koru ormanı (Ağaçların üst dalları birbirine değecek sıklıkta), geri kalanı ise bozuk orman (seyrek ağaçların olduğu alan) olmak üzere 11 bin hektar orman yandı. Bu da yaklaşık 16 milyon 500 bin ağacın yok olduğu anlamına gelir” dedi. Oksijen üretip karbondioksit emisyonu yapmak, hava sirkülasyonu sağlamak gibi fonksiyonel değerlerin, bir ağacın odun değerinin 2 bin katı olduğunu kaydeden Keskin, tüm bunlar hesaplandığında Manavgat'taki fonksiyonel değer kaybının 44 milyar YTL'yi bulduğunu anlattı. Yanan sahanın 22 milyon YTL harcamayla ağaçlandırılabileceğini belirten Mahir Keskin, ormanlarda 1 santimetreküp toprakta ortalama 600 bin organizmanın yaşadığını söyledi. Keskin, “Bunlar toprağın üstteki 30- 40 santimlik bölümünde yaşar. Ağaçlarla birlikte organizmalar da öldü ki, yeniden oluşmaları çok uzun süre alacak” diye konuştu.



'Köylüler ormandan uzaklaştırılmalı'



Yanan bölgede yeniden orman oluşuncaya kadar yıllarca görüntü kirliliğinin sözkonusu olacağını da hatırlatan Keskin, “Antalya bir turizm kenti. Turizm kentlerinde en arzu edilmeyen şey ise görüntü kirliliğidir” dedi. Türk halkının kendisini tehlikelerden koruyarak orman yangınlarına müdahale eden profesyonel ekiplerle birlikte çalışmak üzere eğitilmesi gerektiğini dile getiren Keskin, “Orman köylerinin de artık ormanlardan uzaklaştırılması gerekir. Yoksa orman kaybının önüne geçilemez” yorumunu yaptı.



'Türkiye en riskli ülkelerden biri'



TEMA'nın yaptığı, “Ormanlarımız dün yandı, bugün de yanıyor, yarın da yansın mı’ başlıklı çalışmaya göre, Türkiye yangın açısından riskli Akdeniz ülkelerinden biri. Özellikle de Akdeniz ve Ege sahillerinden İstanbul’a kadar uzanan kıyı bandı orman yangınları açısından en riskli bölge. 12 milyon hektar büyüklüğündeki bu alan, ülke ormanlarının yüzde 58’ine karşılık geliyor. Ormanların yüzde 45.4’ünü oluşturan toplam 96 milyon dönüm, en kolay yanabilen kızılçam ve karaçam ormanlarından oluşuyor. Ormanların yaklaşık 45 milyon dönümünü, yanıcı madde birikiminin, dolayısıyla yangın çıkma olasılığının en yüksek düzeyde olduğu 30- 40 yaşlarına ulaşmış, yeni yetiştirilmiş ormanlar oluşturuyor. Ormanların içinde ve bitişiğinde yerleşik 16 bin dolayındaki köyde yaşayan 7- 8 milyon köylü tarım ve hayvancılık etkinliklerini çevrelerindeki ormanlarda ya da yakınında gerçekleştiriyor.(dha)