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Yaşam

Manavgat'ta 600 bin balık telef oldu

Çiftlik sahibi, 1994 yılından beri bölgede alabalık üretimi yaptıklarını belirterek, daha önce benzer bir şey yaşamadıklarını söyledi

10 Ağustos 2016 13:38

Antalya'da Manavgat Irmağı kenarında kurulu bir tesisteki yaklaşık 600 bin alabalık telef oldu. Barajdan yeterli su bırakılmadığı için balık ölümlerinin yaşandığını savunan firma yetkilileri, yaklaşık 1 milyon liralık zararları olduğunu belirtti. Telef olan balıkların Türk Hava Yolları’nın (THY) yurtdışı uçuşlarında servis edilmek üzere sipariş edilen alabalıklar olduğu ifade edildi.

Alabalık üretimi yapan tesisteki balıklar sıcaklığının artması, oksijen miktarının azalması nedeniyle telef oldu. Çiftlik sahibi Mustafa Keçer, 1994 yılından beri bölgede alabalık üretimi yaptıklarını belirterek, daha önce benzer bir şey yaşamadıklarını söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, balık ölümlerinin başlaması üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nden tespit yapılmasını istediklerini ifade eden Mustafa Keçer, "DSİ ve Manavgat Barajı yetkililerini aradık, bize yeteri kadar su bırakıldığını söylediler. Gündüz 30 metreküp/saniye gece ise 20 metreküp/saniye olarak su salıyorlarmış. Bu dedikleri kadar su bırakılsaydı, ölümler olmazdı" şeklinde konuştu.

 

"Tek bir balık bile kurtarılamadı"

 

THY’nin yurtdışı uçuşlarında servis edilmek üzere alabalık füme ürettiklerini söyleyen Keçer, “Bir yıllık emeğimizi, birkaç gün içinde adeta çaldılar. Şimdi bilirkişiye rapor tutturacağız. Zararımızın tazmini için mahkemeye giderek hakkımızı arayacağız” dedi.

İşletme Müdürü Su Ürünleri Mühendisi Ali Haydar Aşkın da geçen nisan ayında balık ölümlerinin ortaya çıkmaya başlamasıyla tüm yetkili kurumları durumdan haberdar ettiklerini söyleyerek, "Balıkların suda çözülmüş oksijeni kullanması için su sıcaklığının 24– 25 derecede durması gerekir. Irmakta su sıcaklığını 24– 25 derecede olmasını sağlamanın yolu, sürekli taze su girişinin olmasıdır. Ama son 2- 3 gündür Manavgat Barajı’ndan bırakılan su miktarı sıfır. Su salınmış olsa, balık bu durumda olmaz. Balık, aynı zamanda suyun termometresidir. 28- 30 derece balığın ölüm sınırıdır. Balık ölüyorsa, bu sıcaklık çoktan aşılmıştır" ifadelerini kullandı.

THY’nin yurtdışı uçuşları için kendilerinden alabalık füme aldığını vurgulayan Ali Haydar Aşkın, balıklar öldüğü için dışarıdan alabalık satın alarak bu ihtiyacı karşılamak zorunda kalacaklarını kaydetti. Yaklaşık 600 bin balığın telef olduğunu belirten Aşkın, çiftlikten tek bir balık bile kurtaramadıklarını söyledi.

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