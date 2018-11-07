Manavgat'ta 6 sürücüye 36 bin 970 lira drift cezası (2)

BİR SÜRÜCÜ DAHA DRİFT CEZASI YEDİ

Manavgat\'ta drift yapması nedeniyle cezai işlem uygulanan sürücülere bir yenisi eklendi. Sanayi bölgesinde dün 07 ABT 023 plakalı otomobiliyle drift yapan sürücü, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen polis, otomobili ve sürücüsünü bugün buldu. Sürücüye drift yaptığı gerekçesiyle 5 bin 10 TL ceza uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Otomobil de 60 gün trafikten men edildi.

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