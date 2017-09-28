Manavgat'ta 2 Rus turist denizde boğuldu

ANTALYA (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde denize giren Rus turistler 63 yaşındaki Konstantin Chesnov ve 60 yaşındaki Viacheslav Salnikov boğuldu.

Side Mahallesi\'nde bir otelde eşiyle tatil yapan Rus Konstantin Chesnov, otelin plajında denize girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan turist, çevredekiler tarafından sudan çıkartıldı. Ambulansla özel bir hastaneye götürülen Chesnov, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Çenger Mahallesi\'nde de eşiyle tatil yapan Rus Viacheslav Salnikov, otelin plajında denize girdi. Kısa süre sonra suda hareketsiz duran Salnikov, plajdakiler tarafından sudan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Rus turistin öldüğü tespit edildi. Konstantin Chesnov ve Viacheslav Salnikov\'un cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.