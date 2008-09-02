'Manavgat yangınında suçlu TEDAŞ!'

Antalya Orman Genel Müdürlüğü Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğünce Manavgat Sulh Hukuk Mahkemesine başvurularak, Manavgat ve Serik ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili delil tespiti istendi. Orman Genel Müdürlüğü adına Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğünce Manavgat Sulh Hukuk Hakimliğine gönderilen delil tespiti talebinde, 31 Temmuz'da saat 12.30 civarında Taşağıl beldesi Karabük köyü Pelitdibi mevkisinde orman yangını çıktığı, yangının genişleyerek yayıldığı ve 5 günde kontrol altına alınarak söndürüldüğü hatırlatıldı.



Görgü tanıklarının ifadelerine ve başlama şekline göre yangının TEDAŞ'ın bakım ve gözetimini altında bulunan elektrik tellerinin genleşerek sarkması, şiddetli poyrazın etkisiyle birbirine değmesi ve kıvılcım çıkarması sonucu meydana geldiği belirtilen dilekçede, "Öncelikle anız tarlasında etkili olan yangın, köylülerin müdahalesine rağmen ormana sıçramış ve 10 bin hektardan fazla alanda etkili olmuştur" denildi.



Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangın sırasında elektrik tellerinin kıvılcım çıkardığının gözlendiği belirtilen dilekçede, TEDAŞ işçilerinin yangının çıkmasından kısa süre sonra, sarkık elektrik tellerini direklerin başlarındaki fincanlara sararak topladıkları ve bu eylemleriyle suç mahalline müdahalede bulunarak delillerin karartılmasına sebep oldukları ileri sürüldü.



Yangını bir kadının çıkardığına dair ihbar geldiğine ilişkin iddialar olduğu ancak bunların ihbarcı olduğu belirtilen kişi tarafından yalanlandığı ifade edilen dilekçede, tüm bu olayların TEDAŞ tarafından olayın bulandırılmaya çalışıldığını akla getirdiği öne sürüldü.



Dilekçede, "İşbu nedenlerden dolayı savcılık soruşturması devam etmekle beraber ileride açılabilecek kamu davasına delil teşkil etmek üzere delil tespiti talep etmek gerekmiştir" denildi.

