Manavgat ve Side Turistik Otelciler Birliği Başkanı: Yangının Manavgat turizmine zararı 3 milyon dolar

Manavgat ve Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut, Antalya’da 28 Temmuz'da çıkan ve 10 günde söndürülen orman yangını nedeniyle panik yaşayan, kül ve dumandan rahatsız olan turistlerin tatillerini yarıda kestiğini ve rezervasyonların iptal edildiğini belirterek “Bu durum 3 milyon dolarlık kayıp yaşattı bölgemize” dedi.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da 4 farklı noktada başlayan orman yangınında, 2'si orman işçisi 7 kişi yaşamını yitirdi, en az 60 bin hektar alanla birlikte 59 mahalle de zarar gördü. 2 binin üzerinde bina ağır hasar alırken, binlerce hayvan da öldü. Yangın, 220 saat sonra 10'uncu gününde söndürüldü.

“Zararı 3 milyon dolar”

Manavgat ve Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut, yangın nedeniyle tesislerin zarar görmemesinin bölgede tek sevindirici unsur olduğunu söyledi. İnsanların ve hayvanların yaşamını yitirmesine, bitki örtüsünün yanarak küle dönmesine çok üzüldüğünü kaydeden Barut, “Bölgemizde sadece tatilciler açısından kötü geçen bir tatil oldu. İptaller oldu. 14 günlük sürede rezervasyonlarda ciddi yavaşlama oldu. Bu durum 3 milyon dolarlık kayıp yaşattı bölgemize. Ümit ederiz ki yeniden canlanır" dedi.

Tatilcilerin, küçük çocuklu ailelerden oluşması ve yangınla birlikte duman ve küllerin nefes almakta zorluk oluşturması nedeniyle rezervasyonlarını iptal ettiğinden söz eden Başkan Barut, “İnsanlar panik yaşadı. Duman ve küller üzerimize yağdı. En çok Türk tatilcilerimizin rezervasyon iptallerini gördük. Biraz panik yaptılar. Yangının söndürülmesine sevindik" diye konuştu. (DHA)