Manavgat'ta orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabaha karşı çıkan orman yangınının yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Manavgat'a bağlı Yaylaalan Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında yerleşim yeri yakınında orman yangını çıktı.

Henüz sebebi bilinmeyen yangın büyüyerek hızla yayıldı. Orman yangınına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahaleye etti. Havanın rüzgarlı olması sebebiyle söndürme işlemlerinin güçlükle yapıldığı yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler yoğun şekilde çalışıyor.

Dün, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) dün Türkiye genelinde 10 ayrı şehirde 15 farklı noktada orman yangını meydana geldiğini, 508 yangın söndürme ekibinin yoğun mücadelesiyle yangınların kontrol altına alındığını açıklamıştı.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği ve nem oranlarının çok düşük olduğu bu günlerde sık sık yaşanan orman yangınlarına her geçen gün yenilerinin eklendiği belirtilmişti.

TIKLAYIN - Orman Genel Müdürlüğü: Bir günde 15 noktada orman yangını çıktı