Manavgat'ta 16 tatilci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 yıldızlı bir otelde tatil yapan aralarında çocukların da bulunduğu 16 Türk, rahatsızlanınca zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.



Manavgat'ta bulunan 4 yıldızlı bir otelde tatil yapan Türklerden aralarında çocukların da bulunduğu 16'sı dün öğleden sonra fenalaştı. Tatilciler, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle özel hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan tatilcilerin bazıları ayakta tedavi edilirken bazıları ise müşahedeye alındı.



Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri otelin ilgili bölümlerinden numune alarak incelemeye götürdü. Otelde yerli ve yabancı 600'den fazla kişinin tatilini geçirdiği belirtildi. (DHA)