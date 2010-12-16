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Yaşam

Manavgat su altında

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki şiddetli yağışların ardından Ilıca ve Evrenseki derelerinin taşması sonucu 10'a yakın 5 yıldızlı otelin bahçesini ve alt katlar

16 Aralık 2010 02:00

T24 -  Antalya'nın Manavgat ilçesindeki şiddetli yağışların ardından Ilıca ve Evrenseki derelerinin taşması sonucu 10'a yakın 5 yıldızlı otelin bahçesini ve alt katlarını su bastı.



Manavgat Kaymakamı Hacı İbrahim Türkoğlu, yaptığı açıklamada, derelerin taşması sonucu inşaatı süren bazı otellerin bahçe ve alt katlarına su girdiğini, inşaatlarda çalışan işçilerin, yöredeki belde belediyelerinin itfaiye araçlarıyla Antalya İl Afet Komitesinin iki ayrı ekibi tarafından tahliye edildiklerini bildirdi.


Türkoğlu, Kalemler köyü yakınlarında mahsur kalan 2 çobanın da kurtarıldığını belirtti. Türkoğlu, çok sayıda turistik tesisinin bulunduğu, Kumköy, Evrenseki, Çolaklı, Ilıca ve Gündoğdu beldelerinin birbirine bağlayan "Turizm Yolu"nun da Ilıca ve Evrenseki derelerinin taşması sonucu trafiğe kapatıldığını söyledi.


Hocalar köyü yolunun ise sular altında kalması nedeniyle kapatıldığına dikkati çeken Türkoğlu, sabah saatlerinde taşımalı eğitim yöntemiyle Gündoğdu beldesindeki okula gelecek olan Hocalar köyünde yaşayan öğrencilerin okullarına gidemediklerini kaydetti.



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