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Yaşam

Manavgat sahilinde kadın cesedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sorgun Halk Plajı'nda yabancı uyruklu olduğu sanılan bir kadının cesedi bulundu.

15 Mayıs 2010 03:00

T24- Denize giren çocukların görüp, büyüklerine haber vermesi üzerine çağrılan jandarma ekipleri, iskelenin altından, bir kadın cesedi çıkardı.


Cnntürk'ün haberine göre, Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde sahilde yapılan ilk incelemede, yaklaşık 3-4 gün önce öldüğü sanılan kadının boynunda bir iple bağlanmış parke taşı olduğu görüldü.


Yabancı uyruklu olduğu sanılan 45-50 yaşlarındaki kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kadının kimliğinin belirlenebilmesi için jandarma, çevredeki otellerin kayıtlarında inceleme başlattı

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