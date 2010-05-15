Manavgat sahilinde kadın cesedi

T24- Denize giren çocukların görüp, büyüklerine haber vermesi üzerine çağrılan jandarma ekipleri, iskelenin altından, bir kadın cesedi çıkardı.



Cnntürk'ün haberine göre, Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde sahilde yapılan ilk incelemede, yaklaşık 3-4 gün önce öldüğü sanılan kadının boynunda bir iple bağlanmış parke taşı olduğu görüldü.



Yabancı uyruklu olduğu sanılan 45-50 yaşlarındaki kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Kadının kimliğinin belirlenebilmesi için jandarma, çevredeki otellerin kayıtlarında inceleme başlattı