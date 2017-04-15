Manavdan pompalı tüfekli saldırgana karşı domatesli savunma

Şanlıurfa'da manava pompalı tüfekle ateş açan kişiye manavcı domatesle karşılık verdi. Manavda bulunan üç kişi de sopayla saldırganı kovaladı. Olayda şans ederi kimse yaralanmadı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre olay Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, öğle saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut P., bilinmeyen nedenle ablasından boşanan Mehmet Tosun'un manavına gidip bir süre tartıştı. Mahmut P., daha sonra yanında getirdiği tüfekle işyerine doğru peş peşe ateş etmeye başladı. Bu sırada manavda bulunan 3 kişi saçmalardan korunmak için meyve ve sebze tezgahının altına girip saklanmaya çalıştı.

Mehmet Tosun ise tezgahtaki domatesleri saldırgana atarak, kendini korumaya çalıştı. Bir süre sonra pompalı saldırgan olay yerinden kaçarken, manavda bulunan 3 kişi sopa ve meyve kasasıyla saldırganı kovaladı. Yaşanın olay ise iş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralanan olmayan olayla ilgili çalışma yapan polis Mahmut P.'yi gözaltına aldı.