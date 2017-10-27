Manavdaki hırsızlık, güvenlik kamerasında

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde manava giren şüpheli, yaklaşık 1000 TL nakit para, cep telefonu ve içerisinde bir miktar para bulunan bağış kutusunu çalarak, kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, manavdaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kadıpaşa Mahallesi\'nde, gece açık olan manavda, dün sabaha karşı hırsızlık olayı meydana geldi. Manav çalışanının dışarıda olduğu sırada içeri giren şüpheli, kasadaki yaklaşık 1000 TL ve çalışana ait cep telefonuyla içerisinde bir miktar para bulunan bağış kutusunu alıp, kayıplara karıştı. Bir süre sonra içeri giren manav çalışanı, olayın farkına vardı. Çalışanın haber verdiği iş yeri sahibi, güvenlik kameralarını inceledikten sonra durumu, polise bildirdi. Manava gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, iş yerinde de parmak izi çalışması yaptı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan hırsızlık anı, manavdaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saat 01.00 sıralarında, manava giren bir kişi, kasanın yanındaki taburede uyuyakalan çalışanın yanına yaklaşıyor. Bir süre sonra içeriye başka bir kişinin daha geldiği görülürken, ikilinin bir süre çalışanla sohbet edip, manavdan ayrıldığı görülüyor. Saat 02.40 sıralarında ise içeri giren şüpheli, doğrudan paraların bulunduğu masaya yöneliyor. Şüphelinin, önce masanın üstünde duran cep telefonunu ardından da bağış kutusunu alarak, ön tarafa dolandığı ve kasanın içindeki banknotları alıp, hızla manavdan uzaklaştığı görülüyor. Kısa süre sonra içeri giren manav çalışanının durumu fark ettiği ve iş yeri sahibine durumu telefonla haber verdiği de görüntülerde yer aldı.

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