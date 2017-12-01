Man Adası'ndaki şirketin sahibi: Ticaret sınırlarımızın ifşası söz konusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bazı yakınlarının Man Adası'na para aktardığı iddialarına yönelik olarak adı geçen şirket suç duyurusunda bulundu. Şirket suç duyurusunda, "Sahte olduğu açık belgeler kullanılarak sahtecilik fiili işlenmiş, bankacılık ve ticaret sınırlarımızın ifşası suçlarının işlendiği ortaya çıkmıştır" dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabaları ve yakınları tarafından para aktarıldığı iddia edilen Bellway Ltd şirketinin sahibi Bahattin Ayan, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, şirketlerinin asıl hesaplarında yaptıkları incemelerde swift mesajlarda ve dokontlarda böyle bir para hareketinin bulunmadığını söyledi.

Ayan, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelerin sahte olduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "yetkisizlik" kararı ile dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Suç duyurusunda şu ifadeler kullanıldı:

"Şirket asıl evraklarında ve banka kayıtlarımızda yaptığımız incelemede banka hesaplarımıza böyle bir para gelmediği gibi söz konusu swift mesajı ve dekontunun sahte olduğu anlaşılmıştır. Sahte olduğu açık belgeler kullanılarak sahtecilik fiili işlenmiş, bankacılık ve ticaret sınırlarımızın ifşası suçlarının işlendiği ortaya çıkmıştır. Müvekkil ve şirket açısından büyük bir mağduriyet ortaya çıkmıştır. Bu nedenlerle zarar gören müvekkil adına huzurdaki şikayeti yapmak hasıl olmuştur. Tüm belgelerimiz soruşturma sırasında ayrıca ibraz edilecektir."