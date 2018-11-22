Man Adası'nda 'sevişen ayı' heykeli polemiği

Man Adası'ndaki bir alışveriş merkezine noel sebebiyle koyulan kutup ayısı heykeli tartışma konusu oldu. Sosyal medyadaki birçok kişi kutup ayılarının sevişiyor gibi durduğunu belirtirken. AVM yönetimi bir süre sonra ayıların yerini değiştirdi ve bir özür yazısı yayınladı.

Heykeli gören bazı sosyal medya kullanıcı, kutup ayılarının fotoğrafını çekip Twitter'da paylaşmasının ardından heykellerle ilgili birçok yorum yapıldı. Alışveriş merkezinin Facebook sayfasına yorum yapan bir müşteri heykel için "Bence bir zararı yok, anne ve baba çocuklar başka bir şeyle ilgilenirken biraz eğleniyorlar" yorumu yaptı.

Daily Mirror gazetesinin derlediği paylaşımlardan bazıları şöyle:

- Gördüğüm en iyi noel görseli! Pervasızca şevişiyor gibi duruyorlar.

- Hiç şüphesiz- sevişiyor gibi duruyorlardı.

- Çok güldüm ama heykeli yerleştirme şekillerinden biraz da rahatsız oldum.

"Biri kendini noel ruhuna fazla kaptırmış..."

Alışveriş merkezi, fotoğraflar sosyal medyada dolaşmaya başladıktan kısa bir süre sonra Facebook üzerinden bir özür mesajı yayınladı. Mesajda "Müşterilerimizden biri noel ruhuna kendini fazla kaptırmış ve kutup ayılarımızın duruşunu değiştirmiş. Heykeli değiştridiğimizden emin olabilirsiniz. İnteraktif heykelimiz tarafından rahatsız olan herkesten özür dileriz." ifadeleri yer aldı.