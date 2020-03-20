Man Adası'nda "kendisini izole etmeyen" adam gözaltına alındı

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Man Adası'nda bir adam "kendini izole etmediği" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Man Adası kısa süre önce yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle adaya yurt dışından dönenlerin 14 gün evden çıkmamasını zorunlu kılan bir acil durum yasasını yürülüğe sokmuştu. Yasayı ihlal edenler 10 bin sterlin para cezasına ve 3 ay hapis cezasına çarptırılabiliyor.

26 yaşındaki adamın Britanya adasında yeni yasa sebebiyle gözaltına alınan ilk kişi olduğu düşünülüyor.

BBC'nin aktardığına göre 26 yaşındaki adam "kendini karantina altına almış olması gerekenler için tasarlanan, özel bir şekilde temizlenmiş bir hücre"de tutuluyor.

Adanın en yüksek rütbeli yetkilisi Howard Quayle, acil durum yasalarını açıklarken Koronavirüs salgınının "uzun süredir adanın karşı karşıya olduğu en büyük tehdit" olduğunu belirtmişti.