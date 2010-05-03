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Yaşam

Mamutların kanında antifiriz özelliği tespit edildi

Bilim adamlarının, 43 bin yıl önce Sibirya'da yaşayan bir mamutun kalıntılarını genetik açıdan incelediler ve mamutların, dondurucu soğuktan korunacak biçimde evrim geçir

03 Mayıs 2010 03:00

T24- Mamutların kanlarında, Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmalarını sağlayan antifiriz özelliğinin bulunduğu bildirildi.


İngiliz Independent gazetesinin haberinde, yayımlanan araştırma çerçevesinde bilim adamlarının, 43 bin yıl önce Sibirya'da yaşayan bir mamutun kalıntılarını genetik açıdan inceledikleri ve mamutların, dondurucu soğuktan korunacak biçimde evrim geçirdikleri görüldü.


Kanada'daki Manitoba Üniversitesi'nde görevli doktor Kevin Campbell liderliğinde yapılan araştırmada, mamutun kanındaki hemoglobinin, hayvanın soğuk havalarda vücudunun ihtiyaç duyduğu bölgelerine oksijenin etkili biçimde dağılımını sağlayan 3 genetik mutasyona uğradığı keşfedildi.


Mamutların 6.7 milyon ila 7.6 milyon yıl önce Afrika'da yaşadıkları sırada soğukla mücadele etmeleri gerekmezken, Afrika'dan ayrılan ve 1.2 milyon ila 2 milyon yıl önce, sonunda Kuzey Kutbu'ndaki bölgelere yerleşen hayvanların, buradaki hava koşullarına uyum sağlamaya ihtiyaç duydukları belirtildi.


Küçük kulaklarla kuyruklar ve kalın bir kürkün oluşmasının da bu uyum sürecinin parçası olduğunu ifade eden bilim adamları, mamutların ayrıca 3 farklı türde aminoaside sahip olmalarını sağlayan genetik mutasyonlara uğradıklarını kaydetti.

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