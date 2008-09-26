Mamografi hayat kurtarıyor

Geç menopoza girenlerde meme kanseri riski yüksek



Meme kanserinde ağrısız teşhis dönemi



Meme kanseri

Menopoz ve meme kanseri

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr, Erkan Topuz, Posta gazetesindeki yazısında, 40’ından sonra her kadının yılda 1 kez mamografi yaptırmasının şart olduğunu söylüyor. Mamografi sayesinde memedeki kitle elle hissedilmeden 2 yıl önce belirlenebiliyor.Mamografi, özel bir röntgen cihazıyla düşük doz radyasyon kullanılarak meme filmi çekilmesi işlemidir.Mamografide, meme 2 plaka arasında mümkün olduğunca yassılaştırılır ve memenin filmi çekilir. Aynı işlem diğer meme için de tekrarlanır. Plakaların basıncı rahatsız edici, hatta ağrıya sebep olabilir. Ancak işlem 1 dakikadan az sürdüğü için sorun yaratmaz. Adet bitimini takip eden hafta, memelerde hassasiyetin ve şişliğin en az olduğu dönemdir. Çekim için bu dönemin tercih edilmesi, çekim sırasındaki rahatsızlığın f-daha az olmasını sağlayacaktır. Mamografi memenin içindeki anormal bütün oluşumları, kistleri, tümoral yapıları, kireçlenmeleri gösterir. Bu röntgenle memedeki kitle elle hissedilmeden 2 yıl önce belirlenebilir. Bu da teşhisin ve tedavinin 2 yıl önce başlaması, hastalıktan kurtulma şansının daha yüksek olması anlamına geliyor.Çekim sırasında belden yukarısı çıplak olmalıMamografi çekimi sırasında belden yukarısı çıplak olmalı. Bu nedenle mamografiye giderken iki parçalı kıyafetler tercih edilmeli. Ailesinde meme kanseri olanlar, 30 yaşında mutlaka mamografi ve ultrasonografi yaptırmalı. Ailede meme kanseri yoksa, ilk mamografi 35 yaşında çekilmeli. Sorun tespit edilmezse, bir sonraki kontrol 40 yaşına kadar ertelenebilir. Ancak 40’ından sonra her kadının yılda 1 kez mamografi-ultrasonografi yaptırması şart. Eğer bu incelemelerde şüpheli bir nodül tespit edilirse, meme MR’ı da yapılmalı.