Mame Thiam uzatmalarda sahneye çıktı; Kayserispor 4 maç sonra kazandı!

3 gol ve 2 kırmızı karta sahne olan maçta Kayserispor geriye düşmesine rağmen sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Kayserispor geriye düştüğü maçta duraklamalarda galibiyete uzanırken karşılıklı kırmızı kartlar da çıktı.

Fatih Karagümrük mücadelede gol perdesini 23. dakikada açtı. Andrea Bertolacci'nin golüyle konuk ekip 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla bitti.

Maçın 61. dakikasında Derrick Luckassen'in rakibine yaptığı hareketi VAR'da inceleyen hakem Burak Şeker pozisyonu yüzde yüz gol fırsatı olarak değerlendirdi ve kırmızı kartı çıkardı. Luckassen'in atılmasıyla Karagümrük 10 kişi kaldı.

Rakibi 10 kişi kaldıktan sonra baskıyı artıran Kayserispor 73. dakikada Mario Gavranovic ile skoru 1-1'e getirdi.

88. dakikada bu kez Kayserispor 10 kişi kaldı. Onur Bulut ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla maçtan atıldı.

Kayserispor taraftarı önünde duraklamada güldü. 90+3. dakikada Mame Thiam'ın golü geldi ve sarı-kırmızılılar 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Thiam bu sezon çıktığı 9 maçta 4 gol atıp 2 asist yaptı Mücadele bu sonuçla tamamlanırken Kayserispor üç puanın sahibi oldu.

Kayserispor aldığı galibiyetle 14 puana yükseldi. Fatih Karagümrük ise 18 puanda kaldı.