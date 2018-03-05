'Mamba', ödül koleksiyonuna Oscar'ı da ekledi

NBA efsanesi Kobe Bryant, geride bıraktığı basketbolculuk kariyerinin ardından şampiyonluk yüzüğü yerine artık Oscar kazanıyor.

90'ıncı Akademi Ödülleri gecesinde Kobe Bbryant'ın yazdığı ve Glen Keane'in yönettiği "Dear Basketball" adlı yapım, "En İyi Kısa Animasyon" ödülüne layık görüldü. Kariyerinde 5 NBA şampiyonluğu bulunan 39 yaşındaki Bryant'ın yaklaşık 5 dakikalık kısa animasyon eseri, profesyonel basketbol kariyerine nokta koymasının ardından Kasım 2015'te yazdığı mektuptan esinlenmişti. Kobe Bryant'ın ödülünü kazanması sosyal medyada da gecenin en çok konuşulanları arasındaydı. Lakers efsaneleri Magic Johnson, Phil Jackson ve Shaquille O'Neal, Kobe'nin Oscar zaferini ilk kutlayan isimler oldular.

Spor dünyası Oscar gecesini tek ödülle kapatmadı. Rusya'daki devlet destekli sistematik dopingi konu alan ve eski rus anti-doping ajansı başkanı Grigory Rodchenkov'un anılarına dayanan "Icarus" adlı yapım, "En İyi Belgesel" dalında ödüle layık görüldü. Yönetmenliğini Bryan Fogel'ın yaptığı belgesel, yayımlanmasının ardından büyük ses getirmişti.