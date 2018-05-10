'Mamak sörfçüsü' o anları anlattı: Önüme çıkan aracın üzerine atladım, 'Bu son günüm' dedim

Ankara Mamak’taki selden, bir aracın üzerinde adeta sörf yaparak kurtulan Iraklı Seyit Muhammed Emin, o anları anlattı: “Önüme çıkan aracın üzerine atladım. Öleceğimi düşündüm. ‘Bu son günüm’ dedim.”

Ankara Mamak’ta, geçen cumartesi yaşanan selin en çarpıcı görüntülerinden biri, suda sürüklenen bir aracın kaportasına tutunarak kurtulmaya çalışan kişiye aitti. Aracın üzerinde adeta “sörf” yapan Seyit Muhammet Emin yaşadıklarını Habertürk'ten Fırat Tur'a anlattı.

Musul’dan 1 yıl 8 ay önce Türkiye’ye göç eden; eşi ve yaşları 7, 5, 3.5 ve 2 olan 4 çocuğuyla birlikte Mamak Boğaziçi Mahallesi’nde yaşayan Emin, olay gününü şöyle anlattı: “İşsizim. Mahallede mağazası olan bir arkadaşa yardım ediyordum. Kaldırımdaki malları içeriye taşıyorduk. Sular yükselmeye başlayınca arkadaşım, ‘Mal önemli değil. İçeriye gel, canını kurtar’ diye seslendi. Ben birkaç eşya daha alayım derken, kaldırımın kenarındaki duvar yıkıldı. Su, beni ve malları caddenin ortasına sürükledi. Eşyaların arasında kaldım. Bir süre sonra, benim gibi suda sürüklenen bir araba çıktı önüme. Can havliyle bu arabanın üzerine atladım ve kaputuna sıkıca tutundum. Aracın üzerinde kaç metre gittim, tam hatırlamıyorum.”

"Öleceğimi düşündüm"

Emin, şöyle devam etti: “Caddenin sonunda bir köprü var. Oradan aşağıya arabayla uçma tehlikesi vardı. Ama köprünün önündeki TIR’a çarpan araçlar durdu. Öbür arabaların üzerine basarak kaldırıma çıkabildim. Yüzme bilmiyorum, hiç denize de girmedim. Zaten bu sel suyunda yüzme bilseniz de bir şey ifade etmez. ‘Bu son günüm’ diye düşündüm ve kelime-i şehadet getirdim. Tek hatırladığım bu.”

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