Mamak Cezaevi'nden Meclis'e...

Portre / Muhsin Yazıcıoğlu

Maraş katliamı sırasında Ülkü Ocakları Başkanı’ydı

Erhan Tuncel ile fotoğrafı çıktı

Kahramanmaraş’ta düşen helikopterde yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu, 1954 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı Köyü'nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla'da, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde yaptı.1968 yılında Genç Ülkücüler Hareketi'ne katıldı. Üniversite eğitimi için 1972 yılında Ankara'ya gitti. Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde çeşitli görevlerde bulundu.Aleviler ve solcular hedef alınarak çıkarılan ve MHP’nin yıllarca suçlanmasına neden olan Maraş katliamının (24 Aralık 1978) yaşandığı yıl Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı'na yükseldi. Yazıcıoğlu, izleyen yıllarda, cumhuriyet tarihinin en karanlık olayları arasına giren ve 111 kişinin yaşamına mal olan Maraş katliamında suçlanan isimlerden Ökkeş Şendiller’i parlamentoya soktuğu için yoğun eleştirilere hedef oldu.Yazıcıoğlu aynı yıl (1978) faaliyete geçen Ülkücü Gençlik Derneği'nin kurucu Genel Başkanı oldu.Bu dönemde Ülkücü camianın lideri Abdullah Çatlı polisin elindeyken "Serbest bırakmazsanız Ankara'nın her yanında bomba patlatırız" tehdidiyle Çatlı'nın bırakılmasını sağladığı iddia edildi.Yazıcıoğlu Lokman Kundakçı'nın itiraflarında Doç. Bedrettin Cömert cinayetinin emrini vermekle itham edildi. Ancak hakkında herhangi bir yasal kovuşturma yapılmadı.1980 yılına kadar MHP'de Genel Başkan Müşavirliği yaptı. 12 Eylül 1980'den sonra MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda yargılandı. 7.5 yıl Mamak Cezaevi'nde kaldı, ancak bu davadan herhangi bir ceza almadı.Cezaevinden çıktıktan sonra hapishanelerdeki ülkücüler ve onların ailelerine yardım amacıyla kurulan bir sosyal güvenlik ve eğitim vakfının başkanlığını yaptı.1987'de Milliyetçi Çalışma Partisi'ne (MÇP) girdi ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.1991 yılı genel seçimlerinde, Refah Partisi (RP), Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) ve Islahatçı Demokrasi Partisi'nin (IDP) oluşturduğu “Kutsal İttifak” olarak anılan oluşumun listesinde milletvekili adayı oldu ve Sivas'tan seçildi.7 Temmuz 1992 tarihinde, "içinde bulunduğu partinin siyasi anlayışıyla uyuşamadığı" gerekçesiyle 5 milletvekili arkadaşıyla beraber MÇP'den ayrıldı.29 Ocak 1993'de, MÇP'den ayrılan bir grup arkadaşı ile beraber Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) kurdu ve partinin genel başkanı oldu.24 Aralık 1995'te yapılan erken seçimde partisiyle seçim ittifakı kuran ANAP’ın listesinden 20. Dönem Sivas Milletvekili olarak yeniden parlamentoya girdi. 28 Şubat 1996'da ANAP'tan istifa ederek BBP'ye döndü.Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi olarak tutuklanan polis muhbiri Erhan Tuncel ile beraber bir fotoğrafı da ortaya çıkan Yazıcıoğlu, bu kare nedeniyle sıkıntılı günler yaşadı. Fotoğrafın gazetelerde yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada Tuncel'i tanımadığını söyledi.Ancak Temmuz 2006’da ortaya çıkan ve Erhan Tuncel'e ait olduğu iddia edilen bir dinleme kaydında ilginç bir diyalog saptandı. Bu kayıtta, Tuncel'in telefonda görüştüğü kişiye, Yazıcıoğlu'nun Trabzon'a yapacağı ziyaretin organizatörünün kendisi olduğunu belirterek "Muhsin Başkan'a eşlik edeceğim. Yasin'in konusunu da görüşeceğiz. Avukatı da çağıracağız" dediği öne sürüldü. Hrant Dink cinayetinin azmetticilerinden biri olarak tutuklanan Yasin Hayal, o dönemde Trabzon'daki Mc Donald's şubesini bombalamaktan yargılanıyordu.Özellikle siyaset yelpazesinin sağ kanadında sevilen bir isim olan BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu, evli ve iki çocuk babasıydı.