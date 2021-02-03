"Mamak Belediye Başkanı Köse, belediye binasında tacize uğrayan belediye meclis üyesine 'Siz de biraz giyiminize kuşamınıza dikkat edin' demiş”

Mamak Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Ferhat Tokmak, belediye meclisi toplantısında Mamak Belediyesi’nde AKP’li bir belediye meclis üyesinin taciz edildiğini ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin tacize ilişkin olarak, “Abartmaya gerek yok, sizde biraz giyiminize kuşamınıza dikkat edin” dediğini aktardı.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Mamak Belediye Meclisi’nde yaşanan tartışmalar bugünkü köşesine taşıdı. Öztürk’e konuşan Başkan Köse ise iddialara yönelik, “CHP Grup Başkanvekili Sayın Ferhat Tokmak, hiç utanmadan masum insanlara iftira atıyor. Tokmak, doğru bilgiye dayanmayan iddialarını ve kendi hezeyanlarını gerçekmiş gibi ifade etti. Meclis üyelerimizle belediye çalışanları arasında Sayın Tokmak'ın bahsettiği şekilde, yakından uzaktan asla hiçbir olay olmamıştır. Sayın Tokmak'a sarf ettiği sözleri ve iftiralarını, onun seviyesine düşmeden aynısıyla iade ediyoruz. Ancak bu iftiralarını Sayın Tokmak'ın yanına bırakamayacağız ve sarf ettiği iftiraların hesabını mahkemede verecek, iftiralarını ispat edemeyecek, yerin dibine batacaktır.” açıklamasını yaptı.

Öztürk yazısında, “Bu açıklamadan sonra, Ferat Tokmak'a sordum, 'Ben sözlerimin sonuna kadar arkasındayım. Konunun mahkemeye taşınmasından da memnuniyet duyarım. Söylediklerimin gerçek olduğunu mahkemede de kanıtlarım' dedi. Mamak Belediye Meclisi taciz iddiasıyla çalkalanıyor.” ifadesini kullandı.