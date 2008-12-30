Mama kurbanlarına 160 milyon dolar tazminat

China Daily'nin haberine göre, zehirli mama skandalına adı karışan 22 şirketin kurbanlara 131 milyon dolar tazminat ödemesi, 29 milyon doların da bebeklerin tedavisinde kullanılması öngörülüyor.Şinhua haber ajansının bildirdiğine göre, piyasaya zehirli mama sunmaktan yargılanan zanlılardan en az 4'üne ölüm cezası verilmesi bekleniyor.Testlerde protein değerinin yüksek çıkması için süt ve süt ürünlerine eklenen melaminin üretilmesi ve satılmasıyla suçlanan 17 kişinin yargılanmasına devam ediliyor.Melamin katılmış süt ürünleri alan 6 bebek ölmüş, 294 bin bebek de böbrek ve idrar problemleriyle karşı karşıya kalmıştı.