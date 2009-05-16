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'Mama' az bile söylemiş!

Hakan Uzan'ın porno olayı hakkında Salkım:"O skandaldan ve Mama’dan haberim vardı. Gayet iyi biliyordum. Ama sustum'dedi

16 Mayıs 2009 03:00

Amerika’nın ünlü ’mama’sı Michella Brown geçen hafta yaptığı bir itirafta "Türkiye’den Hakan Uzan en iyi müşterimdi. 25 bin dolardan sekiz porno yıldızını İstanbul’da bir otele ona gönderdim. Uzan’dan 1 yılda 3 milyon dolar kazandım" demişti.


O yıllarda Hakan Uzan ile evli olan Yeşim Salkım, ’Orada Neler Oluyor’da konu hakkında konuştu. Salkım "O skandaldan ve Mama’dan haberim vardı. Gayet iyi biliyordum. Ama sustum. İyi mi yaptım bilmiyorum. Konuşsaydım kimse bana inanmayacaktı. O ihanet karşısında tek başıma kaldım. Şimdi ’Ne kadar haklıymışsın’ diyenler o zaman neredeydi? Utansınlar şimdi! Bu ihanet birkaç psikiyatra gitmeme ve 4 kutu sakinleştirici hap almama sebep oldu. Yuvamı dağıttım. Çocuğumu alıp ülkeyi terk ettim. Bugün o haberi okuduğumda yalnızca gülümsüyorum. ’İşte ilahi adalet’ diyorum. Daha ne gerçekler ortaya çıkacak bir bilseniz. Ekrana öyle şeyler gelecek ki herkes şaşıracak. Gerçekleri kimsenin örtmeye gücü yetmeyecek" dedi.

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