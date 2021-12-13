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Ekonomi

"Malzeme yokluğuna düşen hastaneler, yakında ameliyat yapamayacak hale gelebilecektir"

Sözcü yazarı Çiğdem Toker köşesinde CHP'nin üniversite hastanelerinin içinde bulunduğu mali krize ilişkin TBMM'de verdiği muhalefet şehrini aktardı

13 Aralık 2021 10:28

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, kamudan alacaklarını tahsil edemeyen medikal sektörünün sorunlarına ilişkin "Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki (SUT) tarifeler güncellenmiyor, fiyatlar çok geride. Bu durum üniversite hastanelerini mali açıdan güç durumda bıraktı" dedi.

Toker, CHP'nin bütçe görüşmeleri sırasında düştüğü muhalefet şerhini köşesinde aktardı. Toker'in CHP şerhinden aktardığı bilgilerde  Sağlık Bakanlık Sağlık Bakanlığı'nın, SGK ile özel protokoller yaptığını ve şehir hastanelerine farklı şekilde davranarak kaynak aktarımında bulunduğunu ifade etti. Toker söz konusu durumun medikal yokluğuna düşen hastanelerde ameliyat yapılamayacak hale geleceğini aktararak muhalefet şehrinden şunları aktardı:

"Özel hastaneler yüzde 200-300 fark alarak SUT'tan dolayı uğradıkları zararı vatandaşa ödetebiliyor.

Üniversite hastanelerinin böyle bir olanağı yok. Böyle olunca, üniversite hastaneleri borç batağında çırpınıyor.

SUT, detaylı güncellenmediği için üniversite hastanelerinin ilaç ve tıbbi malzeme borçlarının 7-8 milyar TL civarına ulaştığı ifade ediliyor.

Daha önce birikmiş 19 milyar TL alacaklarını yüzde 25 indirimle tahsil edebilen firmalar bu kez yeni bir alacak problemi ile karşı karşıya bulunmakta. TBMM'ye sunulan muhalefet şerhi belgesinde böyle deniyor:

 'Şehir hastaneleri şirketlerine bol keseden para aktarılırken, medikal firmalara ödenemeyen borçlar yüzünden malzeme yokluğuna düşen hastaneler, yakında ameliyat yapamayacak hale gelebilecektir.' ”

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