Malzeme sıkıntısı: Hastane, ameliyat olacak kişinin yakınlarından eldiven istiyor!

Dolardaki yükseliş sonrası ameliyat malzemesi sıkıntısı sürüyor. Farabi Hastanesi’nde ameliyat olacak hastaların yakınlarından solunum devresi ve eldiven isteniyor.

BirGün gazetesinin haberine göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde ameliyat olacak hastaların yakınlarından solunum devresi ve eldiven istendiği ortaya çıktı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Başhekimliği olaya ilişkin açıklama yapmadı.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya konuya ilişkin soru üzerine “AKP Hükümeti sağlık alanında ‘devrim’ yaptığını iddia etse de insanlar parası kadar sağlık hizmeti alabiliyor” dedi. Ödenek sıkıntısı nedeniyle üniversite hastanelerinin çok ciddi bir kriz yaşadığına değinen Kaya, şunları söyledi:

“Üniversite hastanelerinde medikal cihazların yıllık bakımları dahi yapılamıyor. Farabi Hastanesi’ni en son ziyaret ettiğimde onkoloji bölümünün asansörlerin ‘kırmızı etiketli’ olması dikkatimi çekti. Bu asansörlerin kullanılmaması gerektiğine ilişkin yetkililerle görüştüğümde, asansörlerin bakımı yaptıracak para olmadığı söylendi. Üniversite hastanelerinin durumu içler acısı.”

Dolar kurundaki yükseliş sonrası birçok hastanede ameliyatların yapılamadığına ilişkin haberler gündeme gelmişti. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 10 cerrahi bölüm başkanlığına giden yazıda, ‘hayati öneme haiz işlemler’ dışındakilerin ertelenmesi istenmişti. Hastane yönetimi ise bu iddiaları reddetmişti.