Malumatfuruş’tan 'Save a dog' uyarısı: Gönderinin kaynağı olan profil hayır kuruluşu kisvesine bürünmüş, güvenilir olmayan bir hesap

Instagram’da, 21 Haziran'daki Yulin Köpek Eti Festivali'ne "dur" demek için başlatıldığı belirtilen 'Save a dog' kampanyası yoğun ilgi görüyor. “Köşe yazarı yanlışlama girişimi” olarak kurulan Malumatfuruş ise söz konusu kampanyayı başlatan hesabın güvenilirliği konusunda uyarıda bulundu.

“Instagram'da yaygın şekilde paylaşılan ‘save a dog’ (Bir köpeği kurtar) temalı hikâye gönderisinin kaynağı ‘Plant A Tree Co' adlı profilin, insanların duyarlı olduğu konuları sömüren, hayır kuruluşu kisvesine bürünmüş güvenilir olmayan bir hesap olduğu anlaşılıyor” diyen Malumatfuruş, “Söz konusu profilin resmî bir firma olup olmadığı, kamu yararına fayda gösteren bir kuruluş olup olmadığı belirli değil” diye uyardı.

Bazı haber sitelerinin aktarımının aksine sadece ‘save a dog’ temalı hikâye paylaşanların, köpeklere yönelik bir yardım sunmak yerine güvenilir olmayan bir sitenin daha bilinir hâle gelmesini sağlamış olduklarını belirtildi. “Humane Society International (hsiglobal) için bu kampanyanın yürütüldüğü söylense de firmanın internet sitelerinde (http://hsi.org) ya da sosyal medya hesaplarında (http://instagram.com/hsiglobal) ‘save a dog’ sloganlı bir yardım kampanyasına rastlanmadığına dikkati çeken Malumatfuruş, ayrıca Plantatreeco'nun aracılığını yapılan bağış paylaşımının da Türkiye'den ödemeye kapalı olduğunu ifade etti.

Malumatfuruş, “Hikâyeyi paylaşarak otomatik olarak bir bağış gerçekleştirilmiyor. Kampanyanın daha da yaygınlaşması sağlanıyor. Son 2 kampanyası Instagram üzerinden bir yardım kuruluşuna bağış bağlantısını paylaşmak üzerine kurgulanmış. Ancak, gönderi paylaşımına dair taahhüt ettikleri ödemeyi gerçekleştirdiklerine dair herhangi bir dekont vs. sunulmamış” dedi.

Malumatfuruş’un Twitter üzerinden söz konu 'Save a dog' kampanyası için yaptığı paylaşımlar için tıklayın.