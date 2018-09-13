Maltepe'nin okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazır

İSTANBUL, (DHA) -DERS zilinin çalmasına sayılı günler kala Maltepe Belediyesi, ilçedeki okullarda sürdürdüğü tadilat ve yenileme çalışmalarını tamamladı. İlçedeki okullar yeni döneme hazır hale getirildi.

Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 17 Eylül pazartesi günü başlayacak 2018-2019 eğitim-öğretim yılı öncesi, okullarda sürdürdüğü bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında eksikleri bulunan okullarda tadilat ve yenileme yapan ekipler, bin 700 metrekare duvar ve korkuluk boyama, 58 metrekare taş ve tuğla duvar yapım, 140 metre limonluk bordür yapım çalışması ile 45 metrekare sıva çalışması, 12 metrekare beton dökümü ve 30 metrekare panel çit montajı gerçekleştirdi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yapılan çalışmalarla ilgili, “Okullardaki eksiklikleri tamamlayarak, yeni eğitim-öğretim yılında yavrularımızı sağlıklı biçimde okuyacakları modern okullara kavuşturmaya çalıştık. Dönem içerisinde de meydana çıkan eksiklikler olursa, bunları da peyderpey tamamlamaya çalışacağız. Şimdiden yeni eğitim-öğretim yılı, tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)