Maltepeli kadınlar çocuklar için örüyor

İSTANBUL, (DHA) - Maltepe Belediyesi\'ne bağlı Altın Yıllar Yaşam Merkezi\'ndeki kadınlar çocuklar için hırka, atkı, bere, süveter, kazak ve tulum ördü.

Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan merkezdeki kadınlar, ilçede yardıma muhtaç çocuklar için bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Proje kapsamında çocuklar için şapka, bere, yelek, hırka, kapüşonlu hırka, atkı, patik, süveter, bluz, bebek tulumu, çorap gibi giysiler ördü. 30 üyenin katılarak destek verdiği projede üretilen giysiler, yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına ulaştırılacak.

DAYANIŞMA GÜÇLENECEK

Çocuklar için yapılan bu etkinliğe katılan Zübeyde Karakütük, yardıma muhtaç çocuklar için bir şeyler örmenin ve onlarla dayanışmanın önemli olduğunu söyledi. Bir diğer katılımcı Safiye Topaloğlu ise bu etkinliğin dayanışmayı güçlendirdiğini ifade ederek, herkesin etkinliğe katkı sunduğunu ve özellikle örme işlemine katılamayan diğer üyelerin de, dışarıdan bir şeyler alarak çocuklara destek sunduğunu ifade etti. Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürü Nilgün Sevdiren ise projeyi ciddi bir biçimde sahiplendiklerini ifade ederek, genciyle, yaşlısıyla ve çocuğuyla, tüm Maltepelilerle dayanışmayı ve sevgiyi güçlendireceklerini söyledi.

(FOTOĞRAFLI)