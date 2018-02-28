T24 LogoT24 Logo
Gündem

Maltepeli kadınlar çocuklar için örüyor

İSTANBUL, (DHA) - Maltepe Belediyesi'ne bağlı Altın Yıllar Yaşam Merkezi'ndeki kadınlar çocuklar için hırka, atkı, bere, süveter, kazak ve tulum ördü

28 Şubat 2018 13:57

İSTANBUL, (DHA) - Maltepe Belediyesi\'ne bağlı Altın Yıllar Yaşam Merkezi\'ndeki kadınlar çocuklar için hırka, atkı, bere, süveter, kazak ve tulum ördü.

Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan merkezdeki kadınlar, ilçede yardıma muhtaç çocuklar için bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Proje kapsamında çocuklar için şapka, bere, yelek, hırka, kapüşonlu hırka, atkı, patik, süveter, bluz, bebek tulumu, çorap gibi giysiler ördü. 30 üyenin katılarak destek verdiği projede üretilen giysiler, yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına ulaştırılacak.

DAYANIŞMA GÜÇLENECEK

Çocuklar için yapılan bu etkinliğe katılan Zübeyde Karakütük, yardıma muhtaç çocuklar için bir şeyler örmenin ve onlarla dayanışmanın önemli olduğunu söyledi. Bir diğer katılımcı Safiye Topaloğlu ise bu etkinliğin dayanışmayı güçlendirdiğini ifade ederek, herkesin etkinliğe katkı sunduğunu ve özellikle örme işlemine katılamayan diğer üyelerin de, dışarıdan bir şeyler alarak çocuklara destek sunduğunu ifade etti. Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürü Nilgün Sevdiren ise projeyi ciddi bir biçimde sahiplendiklerini ifade ederek, genciyle, yaşlısıyla ve çocuğuyla, tüm Maltepelilerle dayanışmayı ve sevgiyi güçlendireceklerini söyledi.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAMaltepe BelediyesiAltın Yıllar Yaşam MerkeziKadın AileEngelli Hizmetleri MüdürlüğüneProjeDAYANIŞMA GÜÇLENECEK ÇocuklarZübeyde KarakütükBirSafiye TopaloğluAileEngelli Hizmetleri Müdürü Nilgün Sevdiren

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24