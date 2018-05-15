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Maltepe'den Azerbaycan'a 100. yıl kuruluş hediyesi

İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Belediyesi, Azerbaycan’ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla iki ülke arasındaki kardeşliği pekiştirmek amaçlı, Maltepe İlçesi'nde yeni yapılan bir parka Azerbaycan’ın ismini vererek dost ülkeye güzel bir jest yaptı

15 Mayıs 2018 18:53

İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Belediyesi, Azerbaycan’ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla iki ülke arasındaki kardeşliği pekiştirmek amaçlı, Maltepe İlçesi\'nde yeni yapılan bir parka Azerbaycan’ın ismini vererek dost ülkeye güzel bir jest yaptı.

Maltepe İlçesi\'nde kurulan parka Maltepe Belediye Meclisi tarafından,  “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl Parkı” adı verildi. “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl Parkı’nın” açılışı bugün önemli konukların da katılımıyla Maltepe İlçesi’nde gerçekleşti.

Açılışa, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev, Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Bakanı Yardımcısı Valeh Hacıyev, Azerbaycan Milletvekilleri Adil Aliyev, Nazım Cafarov, Musa Gasımlı ve Giresun Üniversitesi Rektörü Aygün Attar katıldı.

Park açılışında önce iki ülkenin milli marşları okundu ve ardından açılış için kurdele kesildi. Sırasıyla  Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporalardan Sorumlu Devlet Bakanı Yardımcısı Valeh Hacıyev ve Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev konuşmalarını yaptılar.

\"AZERBAYCAN PARKI KARDEŞLİĞİMİZİ DAHA DA ARTTIRACAK\"

İki ülkenin dostluğunu, kardeşliğini pekiştiren bir projeye imza atan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bugün Maltepe’de Azerbaycan Cumhuriyet Parkı’nın açılışını gerçekleştirdik. Bizim için sadece bir park açılışı değil Azerbaycan halkının bütün duygularını ressamlarımız ve heykeltıraşlarımız üzerinden buraya yansıtmak istiyoruz. Maltepe halkına Azerbaycan’ı daha fazla tanıtmak istiyoruz. Hem rahmetli Haydar Aliyev’in yıl dönümü nedeniyle hem de Cumhuriyetin 100. Kuruluş yıldönümü nedeniyle parkın açılışını yaptık. Buradan Bakü’ye, Azerbaycanlı bütün kardeşlerime saygılarımı sevgilerimi sunuyorum” açıklamalarını yaptı.

Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev ise, “Çok güzel bir park bize Bakü’nün Dausu Parkı’nı anımsatır. Türkler ve Azeriler parkı görüp birbirlerini hatırlarlar. Ve Bakü’nün de tarihinde Türk kardeşlerimiz çok özeldir. Bundan 100 yıl evvel Azerbaycan’a yardım etmişler. Bugün kardeşliğimiz devam ediyor. Bu tip işler bizim dostluğumuzu daha da pekiştirecektir” dedi.

( GÖRÜNTÜ – FOTOĞRAF)

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