Maltepe'deki patlamada babasına bombalı kargo göndermekten gözaltı!

İstanbul Maltepe’de Osman Özdemir K., oğlunun kendisine teslim edilmek üzere işyerine bıraktığı paketi açınca el yapımı bomba patladı. İş adamı K. ve 2 çalışanı yaralandı. Oğlu gözaltına alındı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, İstanbul Maltepe İlker Sokak’taki, Genel Sistem Dizayn (GSD) isimli şirkete dün 14.00'te motosikletiyle gelen bir kişi şirketin ortağı eski bir maliye bakanının oğlu Osman Özdemir K. adına paket bıraktı. Paket, ofisi 4. katta olan K.’ye teslim edildi. K., paketi açınca büyük bir patlama meydana geldi. K.’nin sol kolu parçalanırken, firmanın diğer ortağı ve CEO’su Şahnur A. ile Sevgi Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan uzmanlar patlamaya, paket açılınca harekete geçen tetik düzeneğinin ateşlediği el yapımı bombanın neden olduğunu belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisin, paketi teslim eden motosikletlinin Osman Özdemir K.’nin oğlu Ali Can K. (30) olduğunu belirlediği iddia edildi. K.’nin paketi teslim ettikten sonra motosikletini de işyerinin önünde bırakıp taksiyle uzaklaştığı belirtildi.

Ali Can K. babasının tedavi gördüğü Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözaltına alındı. Bilgisayar oyunları hazırladığı öğrenilen Ali Can K.’nin ev ve iş yerinde de arama yapıldı.

Eski bakanın oğlu

Patlamada yaralanan GSD Genel Müdürü Osman Özdemir K.'ın eski Maliye Bakanı ve ODTÜ'nün ilk rektörlerinden Kemal Kurdaş'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kurdaş'ın durumun ağır olduğu ve acilen ameliyata alındığı öğrenildi.

Yaşanan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Şirkete gelen ekipler, patlamanın nedenine ilişkin detaylı bir inceleme başlattı. Yaşanan olay, firma çalışanlarını da şoke etti. Patlamanın ardından dışarı çıkan çalışanlar, gözyaşlarına boğuldu. Bir görgü şahidi, "Gürültü duyunca olay yerine geldik. İçeride bir paket gelmiş, açtıklarında patlamış. 3 kişi yaralı var diyorlar" ifadelerini kullandı.

Patlayıcı siyah poşetle gelmiş

Patlamaya neden olan paketi taşıyan kargo görevlisi, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokağa gelen kargo görevlisinin adrese baktığı ve elinde siyah bir poşet olduğu görülüyor. Paketi firmaya getirdiği iddia edilen kasklı kuryenin de motosikletini almadan yaya olarak kaçtığı öne sürüldü.

Zanlı oğlu

Olayın ardından polis olayla ilgili geniş kapsamlı araştırma başlattı.

İncelenen işyeri güvenlik kamera kayıtlarında, paketi getiren kuryenin kameraya yansıdığı görüldü. Kimliği belirlenen A.C.K. adlı kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen operasyonda A.C.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, A.C.K'nın olayda ağır yaralanan Osman Özdemir Kç'ın oğlu olduğunun belirlendiği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen A.C.K.'nın sorgu işlemleri sürüyor.