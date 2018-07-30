Maltepe'deki linçte gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

İstanbul Maltepe’de çocuk kaçırma girişiminde bulunduğu iddiasıyla linç edilen G.B.’nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı. Görgü tanığı G.B.'nin çocuk kaçırma iddiasını reddedip bankamatik önünde bir kadını kapkaç ettiğini ileri sürmüştü.

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Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde 26 Temmuz'da tarihinde, G.B., iddiaya göre, engelli bir çocuğu kaçırmaya çalıştı. Bu sırada çevredekiler tarafından linç edilen G.B., götürüldüğü polis merkezinde fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin G.B.’yi darp ederek ölümüne neden olduğu iddiasıyla şüpheliler A.K.B., E.İ. ve A.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.



Şüphelilerden A.T. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, şüpheliler A.K.B. adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüpheli E.İ. ise “ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama” suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sorgusu tamamlanan şüpheliler A.K.B. ve E.İ., “ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama” suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görgü tanığı kapkaç demişti

Öte yandan olayın ardından bazı görgü tanıkları çocuk kaçırma iddiasını reddetmiş, G.B.'nin bankamatik önünde bir kadını kapkaç ettiğini ileri sürmüştü.

