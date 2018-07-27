İstanbul'da çocuk kaçırmaya çalıştığı iddia edilen şahıs linç edildi

İstanbul'un Maltepe ilçesinde çocuk kaçırmaya çalıştığı öne sürülen bir kişi çevredekiler tarafından linç edildi. Polis ekibinin kalabalığın elinden alarak hastaneye götürdüğü G.B. iddiaya göre tedaviyi reddetti. Bunun üzerine götürüldüğü polis merkezinde rahatsızlanan G.B. çağrılan ambulansla tekrar hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bir kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı belirtilen G.B (38), çevredekiler tarafından yakalandı. G.B. uzun süre dövüldü. Olay yerine giden polis ekipleri şüpheliyi, kalabalığın elinden aldı.



Yaralı G.B. hastaneye götürüldü. Ancak tedaviyi reddettiği öne sürülen G.B. götürüldüğü Cumhuriyet Polis Merkezi'nde rahatsızlandı. G.B. için polis merkezine ambulans çağrıldı. G.B. hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.



Yapılan incelemede G.B.'nin gasp ve oto hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

Kızın babası olayı anlattı

Olayı anlatan engelli küçük kızın babası, "Belki çocuğumu kaçırmış olsaydı, çocuğum hayatta olmayacaktı" dedi.

Baba Kenan B. "İş yerimde çalışırken dışarıda bir bağırma duydum. Adamın bir tanesi çocuğumun elinden tutmuş bağırıyordu, "Çabuk anahtarı getir diye. Eşimde çocuklara bakmak için dışarıda oturuyordu. Eşim de 'Ne yapıyorsun çocuğa' deyip o tarafa yönelince ben de o tarafa gittim. Çocuğu kaçırdığı nerden aklıma gelebilirdi. Eşim, 'Kenan çabuk çocuğu kaçırıyorlar' diye bağırdı. Kızım annesine doğru koştu" dedi.



G.B.'nin eşinin üzerine de yürüdüğünü söyleyen Kenan B. " 'Sus sesini yükseltme' diye eşimin üzerine 2-3 adım gelince durumun vahim olduğunu anladım. Koşarak yanına gittim. 'Ne yapıyorsun sen beyefendi, benim çocuğumu nereye götürüyorsun. Bu çocuk benim çocuğum' dedi. 'Senin çocuğun kaç yaşında' dedim. Bütün esnaf adamın üstüne bir anda çullandılar" diye konuştu.

''Kalabalık adamı linç etmeye başladı''

Kenan B. sözlerini şöyle sürdürdü: "Adamı araya aldılar, linç etmeye başladılar. Daha bana fırsat kalmadan baktım çok ağır darbeler almaya başladı. Belki çocuğumu kaçırmış olsaydı çocuğum hayatta olmayacaktı. Ya da neler olacaktı, Allah biliyor. Ona rağmen ben adamın aciz durumunu dayak yiyişini yüreğim el vermedi. Ve ben adamın üzerine atladım. 'Vurmayın polis geliyor, polise teslim edelim' dedim. Sonra adama 'Sen benim çocuğumu nereye götürüyordun doğruyu söyle' dedim. O da "Ağabey, ben çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektim" şeklinde konuştu. Ben de, 'Çocuğumla nasıl eğleniyorsun? Ne yapacaktın' demeden darp etmeye devam ettiler."

Görgü tanığı: Olayın çocuk kaçırma ile bir ilgisi yok

Öte yandan Cumhuriyet'e konuşan bir görgü tanığı, olayın çocuk kaçırma ile bir ilgisi olmadığını ve emniyete giderek bu konuda bilgi vereceğini söyledi. Görgü tanığının verdiği bilgi şöyle:

''Akşam 22.30 sıralarında misafirlerim ile birlikte olayın yaşandığı yerin hemen karşısında bir kafede oturuyorduk. ATM'den para çeken bir anne ve kızın yanına yaklaşan şahıs 'Evde çocuklarım aç. Hakkını helal et' dedikten sonra kadının elindeki parayı kaptı. O esnada kadın elindeki telefonu düşürdü. Şahıs telefonu da aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kapkaça uğrayan kadın ve kızının bağırmaları üzerine çevredeki esnaf ve kalabalık bir grup şahsın peşinden koştu. Sokak arasında gürültüler gelmeye başlayınca ben de arkadaşlarımla birlikte seslerin geldiği yere doğru yürüdüm.''

Emniyetten açıklama



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde çocuk kaçırmaya teşebbüs eden bir kişinin vatandaşlar tarafından darbedildiği bilgisi üzerine Maltepe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin söz konusu adrese gittiği anlatıldı.



Olay yerinde bu kişinin kalabalık bir grup tarafından darbedildiğinin görülmesi üzerine duruma müdahale ederek bu şahsın kontrollü bir şekilde bölgeden çıkartıldığına vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Mağdure E.B'nin anne ve babasının şikayetçi olması üzerine şüpheli G.B, öncelikle tedavisinin yapılabilmesi için hastaneye götürülmüş, şahıs tedaviyi reddetmiş, bunun üzerine gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi için alınan adli raporundan sonra şüpheli şahısın Cumhuriyet Polis Merkezine intikali sağlanmıştır.''

''Polis merkezinde işlemlerinin yapıldığı esnada şahsın rahatsızlanması üzerine 112 talep edilmiş, ambulansla hastaneye intikali sırasında hayatını kaybetmiştir. Yapılan incelemede G.B (38) isimli şahısın gasp ve oto hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu tespit edilmiştir."