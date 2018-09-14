Maltepe'de su baskınlarına karşı seferberlik

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL genelinde olduğu gibi Maltepe’yi de etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle Maltepe Belediyesi ekipleri gece boyu teyakkuzdaydı. Ekipler 30 noktada yaşanan su baskınlarına anında müdahale ederek sorunların tamamını giderdi.

Meteoroloji tarafından gün içerisinde yapılan yoğun yağış uyarısının hemen ardından Kriz Masası kuran belediye ilçe genelinde sel baskınlarından mağdur olan vatandaşların yardımına koştu. Vatandaşların Kriz Masası’na bıraktıkları ihbarlara anında dönüş yapan belediye, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı toplamda 50 kişilik ekip, 2 iş makinası, 5 araçla gece boyunca 30 noktada yaşanan su baskınlarına müdahale etti.

“KRİZ MASASI OLUŞTURULDU”

Çalışmalar hakkında gece boyunca ekiplerden bilgi alan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, alınan önlemlerle ilgili şunları söyledi:

“Olumsuz hava şartlarına karşı yıllardır yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde pek çok mağduriyetin önüne geçebiliyoruz. Meteoroloji’nin uyarısının hemen ardından Kriz Masası oluşturduk. Acil müdahale ekibimiz de anında organize oldu Yağışın etkisi arttırmasıyla birlikte vatandaşlarımızdan gelen 30 civarında şikayete anında intikal ederek, baskın yaşanan yerlerdeki suların tahliyesini sağladık. Halkımız mağdur olmasın diye ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.”

(FOTOĞRAFLI)