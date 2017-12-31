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MALTEPE'DE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA Maltepe'de çıkan silahlı kavgada 1 bacaklarından yaralandı

31 Aralık 2017 17:46

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
Maltepe\'de çıkan silahlı kavgada 1 bacaklarından yaralandı. Polis olaydan sonra kaçan şüphelinin peşinde... 
Olay, saat 13.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi cadde üzerinde karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şüpheli, Hakan Kutluay\'a \"Niye öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun?\" diyerek ateş açtı. Kutluay bacakların isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Silahlı saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık  ekibi sevk edildi. Yaralı Hakan Kutluay ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. 

OLAY YERİNDEN KAÇTI
Bir görgü tanığı, \"Daha önce aralarında bir kavga olmuş. Tekrara kavga etmeye başladılar. \'Niye öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun\' dedikten sonra 4-5 el ateş etti. Daha sonra yaya olarak kaçtı\" diye konuştu. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kaçan şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı. 

Görüntü Dökümü:
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-Yaralının yerdeki görüntüsü
-Ambulansa konması
-Polis ekiplerinden görüntü
-Yerdeki boş kovanlardan görüntü
-Görgü tanıkları ile röp
-Genel ve detay görüntüler


 

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