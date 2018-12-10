Maltepe'de plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı 

Haber-Kamera: Ozan URAL - Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA - MALTEPE Büyükbakkalköy\'de bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Büyükbakkalköy Kaşif Sokak\'ta plastik enjeksiyon üreten 3 katlı fabrikada saat 05.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklamada, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi, Kaşif Sokak üzerindeki 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde 3 katlı plastik fabrikasında yangın çıktığı belirtildi. Yangına Büyükbakkalköy, Yakacık, Maltepe, Kayışdağı, Sultanbeyli, Kadıköy, Pendik, Ümraniye, Kurtköy, Kartal, Tuzla, Seyrantepe, Yenidoğan, Üsküdar, Şişli ve Dudullu itfaiye ekiplerinin 48 araç, 96 personelle müdahale ettiği kaydedildi.

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