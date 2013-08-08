Maltepe'de peşpeşe silahlı saldırılar: 9 yaralı

İstanbul Maltepe'de peşpeşe düzenlenen 3 silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı. İlk olay Maltepe Gülsuyu Mahallesi Mesut Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde Sinan Sağır ve Şafak Aykan Şimşek, afiş asarken kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Bacaklarından vurulan Şimşek ve Sağır, Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra ESP Gülsuyu Temsilciliği'ne gelen kimliği belirsiz kişiler burada da Çağdaş Demiroğlu, Ayşe Deniz Kocagil, Özgür Bedel'i bacaklarından vurarak yaraladı.

Olayın ardından polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Mahallede yaşayan vatandaşlar ise yaşanan bu olayları protesto etmek için akşam saatlerinde Esenkent'te bulunan polis merkezine doğru yürüyüşe geçti.

Saldırıları protesto eden grup yapılan basın açıklamasının ardından Gülsuyu Mahallesi'ne dönüşe geçti. İddiaya göre grup, Gülsuyu'ndaki Heykel meydanına geldiği sırada iki araçtan üzerlerine ateş açıldı.

Açılan bu ateş sonucunda ise Öykü Dilara (19), Abdullah Atasoy (45), Birgül Yükselir (41), Alman uyruklu Sven Kouler de bacaklarından yaralandı.

Bu yaralılar da Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken birbiriyle bağlantılı olduğu öne sürülen 3 saldırıyla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.