Maltepe'de önce kansere neden olan asbest denetimi, sonra da yıkım yapılıyor

İSTANBUL, (DHA) -YIKILACAK binalarda asbest denetimi başlatan Maltepe Belediyesi, 2018 yılının ilk iki ayında 65 binada asbest denetimi gerçekleştirdi. Bu binalardan 8’inde, insan sağlığına olumsuz etkileri olan asbeste rastlandı.

Maltepe Belediyesi, 2018’in ilk 2 ayı içerisinde yıkım yapılacak 65 binada asbest denetimi gerçekleştirdi. Bu binaların 8’inde asbeste rastlanıldı. Binalara, gerekli önlemler alındıktan sonra yıkım ruhsatı verildi. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Mart 2016’dan itibaren başlattığı denetimlerde, bin 197 binada inceleme yaptı ve bunların 240 tanesinde asbest tespit etti. Bu binaların tamamı, özel ekipler tarafından asbestten arındırılıp, yıkımları gerçekleştirildi.

Isıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda bir mineral olan asbest; halk arasında toprak, gök toprak ve çelpek gibi isimlerle biliniyor. Kanser gibi ciddi hastalıklara neden olan bu madde, kazanlarda, su borularında, çatı kaplama malzemelerinde ve zemin döşemelerinde görülüyor.

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