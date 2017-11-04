Maltepe'de minibüs devrildi (geniş haber)

Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL,(DHA) Maltepe\'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamadığı belirtilen servis minibüsü kaza yaptı. Devrildikten sonra savrularak elektrik direğine çarpan minibüste sıkışan bir kadın itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Başıbüyük yolu üzerinde meydana geldi. Hakan Özkaynak\'ın kullandığı işçi servis minibüsü kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs viraja alamayarak elektrik direğine çarparak devrildi. İçinde 5 yolcu bulunan minibüste bir kadın yolcu içinde sıkıştı. Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakika süren çalışmalar sonucu araçta sıkışan Semra Ayan\'ı kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Minibüste bulanan bir kadının da kazanın şokuyla yerde oturduğu görüldü. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Çevredekiler aynı yerde sık sık kazaların yaşandığını belirtirken önlem alınmasını istedi.

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