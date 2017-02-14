"Maltepe'de lise öğrencisi bir genç kız, başörtüsü taktığı gerekçesiyle saldırıya uğradı"

Maltepe'de minibüste kadın yolcu, bir genç kızın başörtüsünü çekerek çıkardığı iddia edildi. Genç kıza tekme attığı öne sürülen saldırgan kadının, "Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen başın kapalı okuyamazsın" diye bağırdığı ileri sürüldü. Saldırgan olduğu iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

İddiaya göre olay Pendik-Kadıköy hattında sefer yapan bir minibüste yaşandı. Arkadaşları ile birlikte gezmek için Maltepe'ye giden lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Yiğit, A.A.K. isimli kadının saldırısına uğradı. Bir anda genç kızın başörtüsüne asılan kadının, "Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen başın kapalı okuyamazsın" diyerek hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü. Tartışma üzerine minibüs şoförü devreye girerek kadını sakinleştirdi. Maltepe Cumhuriyet Karakolu önünde duran şoför, duruma polislere bildirdi.

Minibüste yaşananlar, genç kızın yanında bulunan arkadaşı tarafında da görüntülendi. Görüntülerde genç kız başörtüsünü elinde tutarken, saldırgan olduğu öne sürülen kadın ise oturduğu yerden bağırıyor.

Minibüsten indirilen kadın gözaltına alınırken, saldırıya uğradığı belirtilen lise öğrencisi ise ifadesi alınmak üzere Maltepe Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

Fatma Dilara Aslıhan Yiğit, "Bugün okulum yarım gündü. Arkadaşlarımla gezmek için Maltepe'ye gitmek istedik. Minibüse bindik. Sonrasında minibüste yanıma bir fizik öğretmeni oturduğunu öğrendiğim bir bayan oturdu. Sohbet ettik. Okulumu sordu, fizikle aram nasıl diye sordu. O sırada birden arkamda oturan bayan topuzumdan tutarak beni arkaya doğru çekti ve şalını eline aldı. Bağırmaya başladı 'siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen başın kapalı okuyamazsın. Siz ölmelisiniz' gibi hakaretlerde bulundu. Sonrasında bana tekme atmaya çalıştı. Böbreğime tekme attı. O sırada karakol önünde minibüs geçiyordu. Arkadaşlarım beni çekti. Sonra minibüsçü devreye girdi. Sonra polisler müdahale etti" dedi.

Darp raporu aldığını söyleyen genç kız, kendisine saldıran A.A.K.'den şikayetçi olduğunu ve adli sürecin başladığını söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan ifade tutanağı şöyle: