MALTEPE'DE KADIN CİNAYETİ

- Sokak ortasında vurulan kadın hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL,(DHA)

Maltepe\'de bir kadın sokak ortasında ateş edilerek öldürüldü.

Olay Zümrütevler Asuroğlu Sokak\'ta sabah 06.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta yürüyen Gülten Gülüm Dil\'e (40), kimliği belirsiz bir kişi ateş etti. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, silahla vurulan kadının öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme başlattı. Şüpheli gördükleri kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Bir görgü tanığı, polise verdiği ifadede saldırganın D-100 istikametine kaçtığını söyledi. Olay yeri inceleme polisinin yaptığı incelemede kurşunun, kadının boynuna isabet ettiğini belirledi. Gülten Gülüm Dil\'in cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-İnceleme yapan olay yeri inceleme polisleri

-Olay yerinde çalışma yapan polisler

-Olay yerindeki özel harekât aracı

-Mahalle sakiniyle röp

-Ölen kadının fotoğrafı

-Genel ve detay



