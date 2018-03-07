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 Maltepe'de hayvan otlatma kavgası: 1 ölü 2 yaralı (2)

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA)  Maltepe'de çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

07 Mart 2018 17:54

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA)  Maltepe\'de çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Ferhatpaşa Caddesi\'ndeki olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre, satın almak istediği arsada havyanlarını otlatan kişiyle tartışan adı henüz öğrenileyen kişi silahını çekti. Salgırganın silahından çıkan kurşunların hedefi olan kişi ölürken yanındaki 2 kişi ise yaralandı. Ölenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

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CengizDHA  MaltepeFerhatpaşa CaddesiSalgırganınPolisFOTOĞRAF

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