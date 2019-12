Maltepe'de hastanenin çatı katında yangın!

T24 -

8 katlı C Bloğun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.Maltepe, Pendik ve Kartal itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ederken, su ikmal araçlarıyla da olay yerine su takviyesi yapıldı.Binada oluşan yoğun duman nedeniyle alt katlardaki hastalar tahliye edildi. Bloğun, yoğun bakım servisinin de yer aldığı 4 katı tamamen boşaltılırken, sedyelerle çıkarılan hastalar ambulanslarla çevredeki hastanelere gönderildi.Hastanedeki C Bloğun çatısında çıkan yangını kontrol altına alarak söndüren itfaiye ekipleri, ardından soğutma çalışması yaptı.Bu blok tamamen boşaltılarak hastalar tahliye edilirken, hasta yakınları da heyecanlı anlar yaşadı.Yangının elektrik kontağından çıktığının tahmin edildiği, araştırmanın sürdüğü bildirildi.Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin, aldıkları ilk bilgilere göre, yangının elektrik kontağından çıktığının tahmin edildiğini söyledi. Hastanenin dört ayrı bloktan oluştuğunu ifade eden Zengin, ''Yangın, C Bloğun en üst katında çıkıyor. Bu blokta servisler var. Şu ana kadar 150 hastanın diğer bloklara sevki yapılmış durumda'' dedi.Zengin, görevlilerin yoğun bir şekilde çalıştığını, dumandan etkilenen kimse olmadığını dile getirerek, ''Hasta yakınları merak etmesinler. Korkulacak bir durum yok. Arkadaşlar ellerinden geleni yapıyor'' diye konuştu.