Maltepe'de engellilere ulaşım hizmeti sözü

İSTANBUL, (DHA) –Engelliler Çalıştayına katılan Belediye Başkanı Ali Kılıç, \"Engelli kardeşlerimizin Maltepe’nin genelinde kocaman bir imzası olsun istiyorum. Bu nedenle bir daha seçilirsem, size söz veriyorum, bir otobüsümüz olacak ve bu otobüse sadece engelliler binerek rahatça isteklerini gerçekleştirebilecek” dedi.

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen \'Engelliler Çalıştayı\', Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ali Kılıç da yer aldı. Başkan Kılıç, özellikle engelliler için büyük bir sorun olan ulaşım sıkıntısını yeni dönemde çözeceklerinin sözünü verdi.

Marmara İşitme Engelliler Derneği, İstanbul İşitme Engelliler Spor Kulübü ve Gençlik Derneği, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği, Tomurcuk Kulübü, Glutensiz Hayat Derneği, Diyabet Vakfı ve Avrasya Özel Çocuklar Derneği ile engelliler, aileleri ve davetliler Engelliler Çalıştayı’nda yer aldı.

İlk olarak Üreten Engelliler Merkezi’nde evde bakım hizmetine, ‘giymiyorsan giydir’ projesinden akülü araç şarj dolum istasyonlarına kadar bir dizi belediye hizmetini davetlilere aktarıldı. Tülay Düztaş moderatörlüğünde düzenlenen çalıştayda‘Engelliler, iletişim ve farkındalık, Herkes için kentsel tasarım ve erişilebilirlik,Engelli hakları, Engellilerle spor ve azmin başarısı,ve sonrasında ise Otizm ve müzik konulu sunumlar gerçekleştirildi.

KILIÇ’TAN “ENGELLİ OTOBÜSÜ” SÖZÜ

Çalıştayda konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu toplumda engelli kardeşlerimiz birçok engelle karşılaşıyorsa bu, onlara kurduğumuz tuzaklar, dayatmalar nedeniyledir. Ben engelli kardeşlerime hiçbir zaman acıyarak bakmadım. Onlar, bu toplumun çok önemli bireyleri ve değerleri. Türkiye nüfusunun neredeyse yüzde 10’u bir şekilde engelli. Sorunları tamamen aşıyor muyuz? İşte burada soru işaretleri var. Göreve başladığımızdan bugüne kadar elimizden geleni yaptık ama yetmez. 4 engelli aracımız var ama ring seferi yapan bir engelli otobüsü de olmalı ve engelli kardeşlerimiz mahallelerinden bu araçlara binmeli ve gidecekleri yerlere gitmeli. Anne, babasına ihtiyaç duymadan kendisi hayata katılmalı ki ailesi de pazara, işe gitmeli, rahat nefes almalı. Bu dönem yapamadım ama inşallah bir daha seçilirsem, size söz veriyorum, bir otobüsümüz olacak, sadece engelliler binecek” diye konuştu.

“BENİM YAŞAM FELSEFEM İNSANA SAYGIDIR”

Türkiye’de ilk defa bir belediye başkanının seçimlere giderken halkına sesine kulak vererek çalıştaylar düzenleyip, yol haritası çizdiğini ifade eden Kılıç, “Daha önce kadınlar, gençler, hayvanseverler, iş adamları gibi çevrelerle görüştük ve yol haritası çizdik. Şimdi ve son olarak sizlerleyiz. Ben, engelli kardeşlerimizin Maltepe’nin genelinde kocaman bir imzası olsun istiyorum. Sizler de bana bir kez daha görev verirseniz, inşallah arzu ettiğiniz veya ettiğimiz diğer projeleri de gerçekleştireceğiz. Şunu ifade etmek isterim ki benim yaşam felsefem insana saygıdır. Siz hangi partiye oy verirseniz verin, hangi görüşten olursanız olsun önce insansanız ve ben insan karşısında düğmemi iliklerim. İşte hem sizin bu anlayışınız, hem de Maltepe’ye kattığınız sevgiden ötürüdür ki Maltepe Belediyesi, Türkiye’deki bütün ilçeler arasında yaşanacak 10. ilçe sırasına yükseldi” açıklamalarında bulundu.